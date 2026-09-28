¿TRAICIÓN? Pascal le explica a Fer que Kevyn habla con todos pero con una doble intención en La Granja VIP

Toda la platica comienza cuando Fer Lozada le cuenta a Pascal que alguien le grito a Niurka que Kevyn “Bicolor” la traicionaba, dando inicio a fuertes declaraciones en las que el Granjero aseguraba que el comediante hablaba con todos pero con dobles intenciones, causando ciertas dudas sobre su actitud en La Granja VIP.