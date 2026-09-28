¡OTRO ROMANCE! Natalia Alcocer tuvo algo que ver Pablo Montero, Fer se da cuenta de la verdad en La Granja VIP
Fer Lozada se da cuenta de toda la verdad sobre Natalia Alcocer y Pablo Montero, una historia que pocos conocen en La Granja VIP. Descubre qué pasó
Con pequeños indicios Fernando Lozada logra sacar la información sobre el romance entre Pablo Montero y Natalia Alcocer, detallando que entre ellos hay miradas intensas, haciendo que al final todo el chisme se diera a conocer el inicio de su amorío en la juventud. No te pierdas el chisme en La Granja VIP