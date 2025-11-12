Este es el participante que NO podrá competir por el huevo dorado en La Granja VIP este 12 de noviembre

A exactamente un mes de que empezara La Granja VIP, ya es más que un evidente que no todos los participantes han conseguido llevarse bien. Y uno de los distanciamientos que no pasa inadvertido es el que tienen con Eleazar Gómez, quien quedó fuera de la competencia del huevo dorado, pues solo había 10 lugares disponibles y nadie quiso incluirlo en su alianza.

Así quedaron los equipos para el juego por el huevo dorado de La Granja VIP

Los encargados de hacer los equipos fueron César Doroteo y Sergio Mayer Mori, quienes sacaron la "pelota roja". Y la distribución quedó de la siguiente manera:

Equipo 1



Teo

Lis Vega

Fabiola Campomanes

Kike Mayagoitia

Manola Díez

Equipo 2



Sergio Mayer Mori

Alberto del Río "El Patrón"

Kim Shantal

La Bea

Alfredo Adame

¿Para qué sirve el huevo dorado en La Granja VIP?

El huevo dorado que se disputa cada semana en La Granja VIP tiene el poder de cambiar los resultados de las nominaciones. Es por esta razón que los granjeros se esmeran en las pruebas para quedarse con él, ya que se trata de una recompensa que los pone en ventaja ante sus demás compañeros.

Su función va cambiando conforme el rumbo de la competencia, por lo que siempre exista la incógnita de si tendrá poder de salvación. Esto a su vez influye directamente en los votos repartidos durante la asamblea, ya que existe la posibilidad de que algún nominado sea favorecido y se salve (como ya pasó con Alfredo Adame), o que le sume votos a alguien que posiblemente no estaba en riesgo.

La Granja VIP Esta es la función del huevo dorado en La Granja VIP

Cabe mencionar que no siempre funciona de forma individual, sino que dependiendo de la dinámica, puede que los participantes accedan a esta recompensa con equipos. Y cuando es así, es crucial que todos logren ponerse de acuerdo en cómo usarlo, para así aprovecharlo correctamente y evitar desacuerdos.

Así que, al menos por esta ocasión, Eleazar Gómez no tiene posibilidades de participar en este duelo. Lo que inevitablemente provocó también que aumentara su molestia por sentirse excluido, uno de los reproches que le hizo a Alberto del Río en el tremendo encontronazo que protagonizaron este 12 de noviembre.