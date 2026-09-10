En La Granja VIP Kenny confiesa un vergonzoso efecto que sufre cuando se emociona en los conciertos

A pesar de tener décadas de trayectoria, en la segunda temporada de La Granja VIP, Kenny Avilés confesó que todavía se emociona mucho en los conciertos, al grado que en ocasiones llega a "hacerse pipí".

"Yo cuando me prendo en el escenario y es una nota fuerte, se me sale la pipí", confesó la rockera. Aunque aclaró que únicamente son unas gotitas por toda la emoción, dijo que le llega a suceder porque da todo para llegar a las notas en sus conciertos.

La razón por la cual vocalista de “Kenny y los Eléctricos” habló sobre sus reacciones en el escenario, fue que Natalia Alcocer compartió que en la final de La Isla, hizo tanto esfuerzo que se hizo un poco de pipí.

Natalia explicó que en la prueba final tuvo que enfrentarse a cuatro hombres y cuando realizó el mayor esfuerzo físico y gritó para alcanzar toda su fuerza, su cuerpo reaccionó y salió un poco de orina.

Kenny comparte que no le gusta mucho el alcohol

A pesar de tener una imagen de rockera, Kenny Avilés compartió con sus compañeros en La Granja VIP que nunca le ha gustado tomar alcohol de más.

Según dijo, hasta que tenía 25 años probó vino blanco con fruta y media hora después comenzó a sentirse mareada. Como la sensación de embriaguez no le gustó, a lo largo de su vida nunca ha sido muy afecta a las bebidas alcohólicas.

¿Cómo seguir y apoyar a Kenny Avilés en la segunda temporada de La Granja VIP?

Para no perderse de ninguna anécdota de Kenny y apoyarla si alguna vez es nominada, los suscriptores de Disney + tienen acceso exclusivo a todo lo que sucede en la segunda temporada de La Granja VIP, sin censura y las 24 horas del día.

Además, se pueden seguir todos los detalles de la rockera y del resto de los participantes a través de la señal de Azteca UNO, la página oficial y la aplicación móvil.

