La Granja VIP: EN VIVO hoy 24 de octubre conoce quien es TRAICIONADO por Alberto del Río
Después de La Salvación de Alberto del Río, El Patrón, HOY conoceremos contra quién usará su poder de la traición, ¿salvará a Eleazar Gómez, Sandra Itzel o Lis Vega? Descúbrelo.
¡Después de todo el drama que hubo en La Asamblea de La Granja VIP hoy conoceremos al salvado o salvada de la noche! Alberto del Río ganó la Salvación, y tiene el poder de la Traición, en donde bajará a uno de los granjeros que se encuentran en el podio y pondrá a otro nuevo en su lugar.
La Granja VIP: En Vivo Viernes de La Traición
¿Cómo fue La Salvación en La Granja VIP?
Ayer jueves se vivió La Salvación, donde Alberto del Río, Sandra Itzel, Eleazar Gómez y Lis Vega se enfrentaron para poder salir del podio de los nominados. Después de momentos de tensión terminó ganando El Patrón, quien decidió usar su imponente fuerza para ganar ventaja.