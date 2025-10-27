Granjeros quieren a una mujer como Capataz de La Granja VIP

Uno de los momentos más esperados de la ceremonia de esta noche será la elección del nuevo Capataz de La Granja VIP y las celebridades han sido muy vocales a lo largo del día en cuanto a su deseo de que una mujer sea la que consiga el puesto.

Manola quiere ver a una mujer como Capataz

En las labores al interior de La Granja VIP, Manola Díez aprovechó el momento para compartirle su deseo a Lis Vega de ver a una mujer como Capataz, a lo cual la cubana afirmó que va “paso por paso” con el fin de manejar adecuadamente sus expectativas; sin embargo, coincidió en que también quiere ver ese escenario en la ceremonia de esta noche.

Lolita celebra la iniciativa, pero se hace a un lado

Jawy, Eleazar, ‘El Patrón’ y Lolita Cortés trataron el tema en una conversación con el querido Tío Pepe, en la cual destacaron que “sería una idea formidable” y si bien la granjera presente celebró la intención y el apoyo de sus compañeros, también expresó que ella no desea hacerse con el título.

Teo se une al deseo de los granjeros

En una conversación entre Lolita Cortés y César Doroteo, el influencer también expresó su apoyo a la iniciativa de los demás granjeros, a lo que Lolita aprovechó para compartirle que Kim Shantal está ansiosa por conseguir el cargo. Además, Teo destacó las cualidades de La Bea como posible alternativa.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos al nuevo Capataz de La Granja VIP, así como al elegido por Sandra Itzel, derivado de su Legado, para convertirse en el primer nominado de la tercera semana y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

