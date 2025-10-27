No solo Sergio Mori: los granjeros que TIENEN PROHIBIDO competir para ser El Capataz esta semana en La Granja VIP

Inicia otra semana y la jerarquía de La Granja VIP vuelve a cambiar, por lo que las aguas se agitan entre los granjeros. Cada lunes se vive la competencia de El Capataz, donde descubrimos quién estará a cargo de supervisar el trabajo de sus compañeros y dormirá con privilegios. Sin embargo, hay algunos granjeros que no pueden participar para ser El Capataz de La Granja VIP.

Todavía están relativamente lejos las nominaciones de esta semana, pero las tensiones no cesan.

¿Quiénes son los granjeros que no pueden competir para ser El Capataz de La Granja VIP?

Como cada semana, son los granjeros con el rol de peones quienes no pueden formar parte de la competencia para elegir a El Capataz de La Granja VIP. A partir de este lunes 27 de octubre y hasta el domingo 2 de noviembre, los peones son Eleazar Gómez, Kike Mayagoitia, Omahi y Sergio Mayer Mori.

Aunque no hubiera sido elegido para ser peón, Sergio Mori no tenía derecho a participar en esta competencia desde el viernes. Durante el Programa En Vivo, Adal Ramones comunicó la sanción a Mori por haber tenido varias deficiencias en su papel de Capataz durante la semana pasada, lo cual también condujo a que los granjeros recibieran un presupuesto del 50% para esta semana.

Sergio Mayer Mori fue El Capataz durante las dos primeras semanas de La Granja VIP. Eleazar Gómez y Kike Mayagoitia expresaron en la noche de domingo que les pesaba no poder competir por ese papel en la tercera semana.

Qué hace El Capataz y qué hacen los peones

El Capataz es quien asigna las labores de la semana a los otros granjeros y supervisa que todo marche adecuadamente; toma decisiones en algunos procesos de la granja y goza de mayor autoridad que sus compañeros. A esta persona la evalúa el Tío Pepe, también conocido como El Mayoral.

Otro de los grandes beneficios de ser El Capataz es que goza de una habitación privada con tina, vino y bocadillos. Por si fuera poco, está exento de la nominación.

En cambio, los peones duermen en El Granero, sobre pacas de paja con colchonetas. Se levantan antes que todos para recolectar huevos, ordeñar las vacas y preparar el desayuno; también se bañan al aire libre.