¿Se aproxima un regaño? Eleazar Gómez fue el ÚNICO peón que SÍ SE LEVANTÓ a trabajar temprano

Aunque ya comenzó una nueva semana de actividades de campo, al parecer a los peones no les llegó el memo de lo que debían hacer por las mañanas: Sergio Mayer Mori, Omahi, Kike Mayagoitia y Eleazar Gómez se quedaron dormidos y hasta algunas granjeras se levantaron antes que ellos. ¿Habrá algún regaño del Tío Pepe?

Eleazar Gómez fue el único peón que se levantó “temprano”

Casi a las 8:00 A.M., todos los nuevos peones permanecían dormidos en El Granero. Fabiola Campomanes, quien ya dejó de ser peón y esta semana es granjera, se levantó antes que ellos y fue a recolectar los huevos de gallina.

Las aves de corral ya estaban esperando a que les abrieran la puerta para salir, lo cual hizo Fabiola. La granjera también recolectó los huevos y, al terminar, se encontró con Eleazar Gómez; el recién salvado por el público fue el primero de los peones en levantarse y hasta le preguntó a Fabiola si la recolección la debían hacer ellos.

Para las 8:30 A.M., solo Kike Mayagoitia comenzaba a despertarse también, de entre los peones. Eleazar ya estaba trabajando, limpiando los espacios de los animales.

Los peones tienen como primeras tareas del día recolectar huevos de gallina, ordeñar leche de vaca y preparar el desayuno para todos. Normalmente, alrededor de las 9:00 A.M. ya está lista la comida y aproximadamente a las 10:00 A.M. comienzan los trabajos de todos los granjeros.

Los nuevos peones se quejan de las camas de paja

Omahi, Kike, Eleazar y Sergio coincidieron en que no durmieron bien en El Granero, ahora que no tienen colchón y en su lugar hay una cama de paja. Los dos primeros eligieron preparar el desayuno para todos, mientras Eleazar y Sergio se quedaron afuera con los animales.

Lis Vega ofreció su ayuda en varias ocasiones con el desayuno y apoyó con consejos a Kike.