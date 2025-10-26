La Granja VIP | Así se vivió la Tentación con los nominados en La Granja VIP

En una noche llena de tensión y curiosidad, los nominados de La Granja VIP se enfrentaron a la esperada dinámica de la Tentación, un momento clave que puede cambiar el rumbo del juego. Cada uno tuvo que decidir si ceder o resistirse ante las ofertas y recompensas que se les presentaron, demostrando su nivel de estrategia, fortaleza y deseo de seguir en la competencia.