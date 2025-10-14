La Granja VIP: EN VIVO HOY 14 de octubre de 2025. ¡Hoy es el primer martes de El Duelo!
No te pierdas ningún detalle del MINUTO A MINUTO de La Granja VIP. Aquí te contamos todos los momentos destacados, el drama y el chismecito del día a día.
Disfruta la crónica del segundo día en La Granja VIP, hoy 14 de octubre. Anoche Sergio Mori ganó el puesto de El Capataz y eligió a Kim Shantal como su Invitada; este martes veremos cómo reaccionó el resto de los granjeros.
Además, Eleazar Gómez está en un momento muy vulnerable tras haber sido descubierto haciendo trampa, mientras Manola Díez sigue lidiando con el hecho de ser Peón.
La Granja Vip EN VIVO
Primer martes de El Duelo
Todos los martes, en La Granja VIP se vive El Duelo, una dinámica marcada de tensión que moverá las emociones entre los granjeros. Hoy descubriremos cómo funciona exactamente y cómo han cambiado las dinámicas y los ánimos luego de que Sergio Mori se convirtiera en el primer Capataz.