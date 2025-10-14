La Granja VIP: EN VIVO HOY 14 de octubre de 2025. ¡Hoy es el primer martes de El Duelo!

Disfruta la crónica del segundo día en La Granja VIP, hoy 14 de octubre. Anoche Sergio Mori ganó el puesto de El Capataz y eligió a Kim Shantal como su Invitada; este martes veremos cómo reaccionó el resto de los granjeros.

Además, Eleazar Gómez está en un momento muy vulnerable tras haber sido descubierto haciendo trampa, mientras Manola Díez sigue lidiando con el hecho de ser Peón.