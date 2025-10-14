Alberto del Río ‘El Patrón’ llora tras recordar un momento fuerte en La Granja VIP (VIDEO)

En una emotiva dinámica entre el conductor Adal Ramones y las celebridades de La Granja VIP junto a la fogata, algunos de ellos nos dejaron conocer un poco más de sus vidas y de las personas que más atesoran, entre ellos ‘El Patrón', Alberto del Río.

¿Qué conmovió tanto a Alberto del Río?

‘El Patrón’ fue el segundo granjero en compartir su historia y señaló la importancia que tuvieron su ex esposa fallecida Ángela y su familia, compuesta por su actual pareja y sus tres hijos, para “poder regresar a casa cuando estaba completamente en la oscuridad”.

El luchador reconoció que actualmente es la “mejor versión” de Alberto del Río y que está “orgulloso completamente de quién es” porque está seguro de que “sus hijos van a llegar a ser los mejores hombres y las mejores mujeres que puedan ser en la vida gracias a que yo regresé".

¿Por dónde puedes seguir todo lo que ocurra en La Granja VIP?

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 de este reality show en la plataforma Disney+.