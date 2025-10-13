inklusion logo Sitio accesible
La Granja VIP | Sergio Mayer Mori elige a Kim Shantal para compartir la habitación del capataz

El nuevo líder de La Granja VIP sorprendió a todos con su elección bajo la presión del momento.

¡Las sorpresas no paran en La Granja VIP! Tras coronarse como el nuevo capataz, Sergio Mayer Mori enfrentó una decisión inesperada: elegir a quién invitaría a compartir la exclusiva habitación del capataz. Con todos los ojos puestos sobre él y la presión del momento, el actor decidió escoger a Kim Shantal, provocando reacciones inmediatas entre los granjeros y el público.

