La Granja VIP | Sergio Mayer Mori gana el reto y se convierte en capataz de La Granja VIP
El actor se impuso con fuerza y estrategia, logrando beneficios exclusivos dentro de la granja.
¡La competencia se vivió al máximo en La Granja VIP! En una intensa prueba por el puesto de capataz, los granjeros demostraron su fuerza, habilidad y determinación. Cada uno dio lo mejor de sí, pero fue Sergio Mayer Mori quien se llevó la victoria absoluta, consolidándose como el nuevo capataz de la semana.
