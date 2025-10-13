La Granja VIP | Descalifican a Eleazar Gómez por hacer trampa en La Granja VIP

¡La polémica sacudió La Granja VIP! Durante la competencia para definir quién sería el próximo en disputar el puesto de capataz, Eleazar Gómez fue descalificado luego de que el público notara que hizo trampa durante el juego. Las redes sociales estallaron con comentarios y videos señalando las irregularidades, lo que llevó a la producción a revisar la situación y confirmar la falta.