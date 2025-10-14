Manola Díez se enoja una vez más porque no quiere ser peona y lo considera INJUSTO

El primer día de La Granja VIP será recordado como uno de mucha polémica inesperada por el comportamiento de la participante Manola Díez, pues no conforme con la fuerte pelea que tuvo con la cantante Carolina Ross durante el desayuno, estuvo envuelta en otro escándalo después de la dinámica en la que se eligió al primer capataz.

¿Qué fue lo que molestó a Manola Díez?

El enlace del conductor Adal Ramones con los granjeros inició con una llamada de atención debido a las numerosas indisciplinas que tuvieron a lo largo del día, desde las faltas de respeto hacia el Tío Pepe (mayoral de La Granja VIP), el desinterés por levantarse por temprano y el uso de amenidades por parte de los peones.

Hablando de este último aspecto, todo parecía indicar que Alfredo Adame, La Bea, César Doroteo y la propia Manola habían aceptado el regaño; sin embargo, una vez elegido el capataz, la conductora aprovechó un momento de convivencia junto a la fogata para desahogarse con algunos de sus compañeros.

“Es una humillación (…) no me voy a parar ahí porque me regañan, es una falta de respeto”, afirmó Díez, la cual no quedó conforme con las condiciones establecidas previamente. Si bien los demás granjeros, incluyendo a Alfredo Adame, intentaron calmarla, continuaba señalando que se trataba de “una burla”.

¿Por dónde puedes seguir todo lo que ocurra en La Granja VIP?

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 de este reality show en la plataforma Disney+.