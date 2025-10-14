“Esa vieja traga gallo": las fuertes palabras de El Patrón sobre Manola Díez

Alberto del Río, El Patrón, comparte con Omahi y otros granjeros sobre cómo está lidiando con Manola Díez ante los conflictos que han surgido. Cuenta que Manola se molestó con él por una frase que dijo durante los promocionales para La Granja VIP. “No tiene caso discutir con una persona que no está razonando cómo son las cosas”, dice.