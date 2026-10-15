¡Otra vez contra Ivonne! Natalia Alcocer revela las críticas que hizo el equipo de Manelyk sobre ella en La Granja VIP
¿Aburrida por no convivir con ellos? Esto fue lo que Ivonne opinó tras escuchar a Natalia
Natalia Alcocer se acercó a Ivonne para contarle los comentarios que escuchó del equipo de Ana en la sala de La Granja VIP. Entre ellos, nuevamente se refirieron a Ivonne como una “maceta” y expresaron que les parecía aburrida. Ante la revelación, Ivonne consideró que sus compañeros suelen calificar así a quienes no pertenecen a su grupo o no comparten su misma dinámica. La participante dejó ver su desinterés por esas opiniones y cuestionó la manera en que algunos granjeros juzgan a los demás por no convivir como ellos esperan. Así reaccionó tras enterarse de las críticas.