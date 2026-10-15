¡Otra vez contra Ivonne! Natalia Alcocer revela las críticas que hizo el equipo de Manelyk sobre ella en La Granja VIP

Natalia Alcocer se acercó a Ivonne para contarle los comentarios que escuchó del equipo de Ana en la sala de La Granja VIP. Entre ellos, nuevamente se refirieron a Ivonne como una “maceta” y expresaron que les parecía aburrida. Ante la revelación, Ivonne consideró que sus compañeros suelen calificar así a quienes no pertenecen a su grupo o no comparten su misma dinámica. La participante dejó ver su desinterés por esas opiniones y cuestionó la manera en que algunos granjeros juzgan a los demás por no convivir como ellos esperan. Así reaccionó tras enterarse de las críticas.