¿Dónde has visto a Mónica Escobedo? La carrera de la comediante que participa en La Granja VIP

Mónica Escobedo se ha abierto camino en el mundo del entretenimiento gracias a su trabajo como comediante, actriz y locutora. Aunque actualmente forma parte de La Granja VIP, su trayectoria comenzó mucho antes de enfrentarse a las tareas del campo y a la convivencia con otras celebridades. La mexicana encontró en el humor una manera de transformar sus experiencias y observaciones cotidianas en historias con las que el público puede identificarse. Su carrera también la ha llevado a participar en diferentes producciones televisivas y a presentarse en escenarios dentro y fuera del país.

Los programas en los que ha participado Mónica Escobedo

Uno de los primeros proyectos que marcaron su camino en la comedia fue Comedy Central Presenta, donde debutó como standupera en televisión en 2015. Posteriormente, su trayectoria continuó creciendo hasta alcanzar uno de los momentos más importantes de su carrera.

En 2018, Escobedo se convirtió en la primera mujer de América Latina en grabar un especial de stand-up para Comedy Central, un logro que destacó su presencia en una industria donde las oportunidades para las comediantes todavía eran desiguales. Su especial, titulado #EresValiente, abordó temas personales y situaciones cotidianas desde su particular sentido del humor. La artista también ha formado parte de producciones como La culpa es de la Malinche, Drunk History: El lado borroso de la historia, Bar Central y Sigue la Risa. Estos proyectos le han permitido explorar diferentes formatos y demostrar su capacidad para desenvolverse ante las cámaras.

Una comediante que también ha llevado su humor a otros países

El trabajo de Mónica Escobedo no se limita a la televisión. Sus presentaciones en vivo la han llevado a distintos escenarios internacionales, donde ha compartido su propuesta de comedia con públicos de países como Australia, Alemania, Colombia y Argentina.

En entrevistas, la comediante ha explicado que su interés por el stand-up surgió mientras trabajaba como locutora y buscaba nuevas herramientas para su profesión. Lo que comenzó como una forma de renovar su trabajo terminó convirtiéndose en el eje de su carrera artística. Ahora, su participación en La Granja VIP permite que nuevas audiencias conozcan otra faceta de su personalidad. Sin embargo, su recorrido profesional demuestra que su historia en el entretenimiento no comenzó con el reality, sino sobre los escenarios y frente a los micrófonos.