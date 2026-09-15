La verdadera razón por la que La Coreañera NOMINÓ a Manelyk en La Granja VIP, ¡el momento que marcó su rivalidad!

El legado de La Coreañera en La Granja VIP dio mucho de qué hablar, pues tras convertirse en la primera eliminada, tomó la decisión de nominar directamente a Manelyk. Como era de esperarse, este movimiento sorprendió a todos ya que no lo veían venir, en especial porque jamás tuvieron conflictos en la convivencia, pero para la joven Granjera sí existían motivos poderosos para poner a su rival en la placa.

Y es que tal como explicó durante una charla con Malleza, desde el viernes de traición que vio la confrontación con María Karunna, tuvo la sensación de que no le agradaban las actitudes de su entonces compañera ni la forma en que se dirigía a los demás. Sin embargo, no se animó a decírselo de frente porque le intimidaba pensar en la reacción que podría tener, así que se limitó a solo observar lo sucedido, hasta que tuvo la oportunidad de "desquitarse".

"Aunque seas muy buena persona y le hables con mucha madurez, como en el caso de María, no me gustó cómo contestó y por eso tomé esa decisión, aunque yo no tuve problemas con ella", explicó.

¿Quién fue la primera eliminada de La Granja VIP?

Después de una semana de aislamiento y conviviendo con los animalitos, Abigail Pak "La Coreañera" fue la primera eliminada de La Granja VIP. Esto porque no pudo superar a Rafa Mercadante, Manelyk González y Kevyn Contreras "Bicolor" en las votaciones.

Además, su salida estuvo marcada por la "traición", ya que si bien ella no estaba nominada, Julio Camejo aprovechó uno de los beneficios que tenía como capataz para mandarla directamente a la placa, justo como María Karunna hizo con Mane cuando la intercambió por Mónica.

¿Qué es el legado de La Granja VIP Segunda Temporada?

La dinámica del legado consiste en que el eliminado de la semana, tiene el poder de nombrar a uno de los Granjeros para que quede automáticamente nominado. Esto significa que tampoco pueden competir para ser el Capataz y que en el miércoles de Asamblea nadie tendrá la posibilidad de darle puntos.