¡El presupuesto se vio MUY afectado! El Tío Pepe felicita a Pascal, pero pone un alto a los Peones
El Tío Pepe reconoció a Pascal por su desempeño. Sin embargo, los Peones, cometieron varios errores que pudieron evitarse afectando directamente al presupuesto.
Cuando el Tío Pepe felicitó a Pascal, parecía que las cosas pintarían bien para el presupuesto. Sin embargo, todo cambió cuando se habló del pésimo trabajo de los Peones en La Granja VIP, el cual hizo que el presupuesto semanal bajara muchísimo.