Fernando Lozada revela en La Granja VIP el problema legal que lo obligó a salir de Exatlón: “Sabía que podía pasar”

Fernando Lozada está sorprendiendo a muchos con sus primeros días en La Granja VIP Segunda Temporada, pues ha mostrado que tiene una personalidad sensible. Y entre las confesiones que se ha atrevido a hacer con sus compañeros, el conductor de TV reveló que en 2025 tuvo la oportunidad de entrar a Exatlón Estados Unidos, pero tuvo que salir antes de lo esperado por un problema legal que se complicó.

Tal como platicó en una charla con Kenny, Pascal y Mono, duró un mes como parte del equipo rojo porque le avisaron que ya estaban listos los trámites de divorcio y se necesitaba su firma. Esto porque si bien tanto él como su ahora exesposa siempre tuvieron la disposición de que las cosas fueran sencillas, hubo temas que se salieron de control y no le quedó más remedio que pausar su participación en el programa para poder poner todo en orden y evitarse complicaciones a largo plazo.

La participación de Fernando Lozada en Exatlón EU duró poco tiempo|ESPECIAL

¿Quién es la exesposa de Fernando Lozada? Así fue su historia de amor

Antes de que empezara un romance con la joven modelo Itzia García, Fernando Lozada estuvo casado con Triana Lion Paganoni y tienen un hijo llamado Leandro. Esta relación empezó desde que el conductor formaba parte de "Acapulco Shore", reality que lo catapultó a la fama.

Tal como ambos compartieron en su momento, se conocieron en una fiesta y aunque en un principio solo era algo casual, poco a poco empezaron a convivir más y terminaron enamorándose. De novios duraron aproximadamente 7 años y luego tomaron la decisión de casarse para conformar una familia, pero tristemente esto no funcionó y por sus estilos de vida tan diferentes terminaron separándose en 2025.

Fernando Lozada estuvo casado con Triana Lion|ESPECIAL

Sobre los motivos del divorcio, Fer Lozada solo ha dicho que se les complicó estar tanto tiempo separados por los realities en los que suele participar y esto fue desgastando toda la convivencia. Sin embargo, actualmente se llevarían muy bien y ya hasta platicó en La Granja VIP Segunda Temporada, que siguen apoyándose en medida de lo posible.