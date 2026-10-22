La Granja VIP nominados: Ver EN VIVO, POR INTERNET y totalmente GRATIS La Asamblea de HOY, miércoles 21 de octubre; transmisión online para descubrir qué Granjeros obtienen más votos de nominación y quedan en riesgo
¡Inicia La Asamblea de La Granja VIP! Para que no te pierdas ningún detalle te dejamos la transmisión online del reality, para que no te pierdas ningún chisme
Hoy, en La Asamblea veremos fuertes encontronazos entre los Granjeros, ya que será un momento clave para nominar a uno de ellos en la Tabla de Nominados en la semana 7 de La Granja VIP, dando intensos comentarios sobre la decisión que tome cada uno de ellos. Al final lograremos ver quién se une a Fernando Lozada y Manelyk a la placa. Por eso te traemos la transmisión online para que puedas ver todo lo que se dicen en tiempo real.
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¿A qué hora inicia La Asamblea en La Granja VIP?
La Granja VIP de lunes a viernes, La Gala inicia desde las 8:30 para finalizar a las 10:30 de la noche, mientras que los domingos que es el día de eliminación, donde se da a conocer quién es el siguiente eliminado, inicia a las 8 de la noche, para finalizar aproximadamente a las 11 de la noche, velada en la que se viven intensos momentos entre los Granjeros.
Para hoy, los Granjeros se verán cara a cara para nominar a uno de ellos, momento en el que se viven fuertes encuentros, así que no te pierdas todo lo que va a pasar en el reality, en especial en la transmisión online en la que te vamos a compartir el minuto a minuto del evento.