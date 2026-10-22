4 ideas para hacer dulceros de Halloween y pedir calaverita con tus hijos

Las celebraciones de las fiestas de Halloween son la oportunidad perfecta para compartir y pasar tiempo con tus pequeños. Por ello, ahora te mostramos cuatro ideas de dulceros que puedes personalizar para darle vida a una de las tradiciones más esperadas de todo el año.

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Halloween: 4 ideas de dulceros fáciles y creativos para pedir calaverita con tus hijos

Para crear momentos de diversión y recuerdos no siempre se tiene que gastar tanto, pues con ayuda de bolsas, vasos, cartulinas de colores y mucha diversión puedes crear divertidos y terroríficos dulceros para las celebraciones de Halloween.

Dulceros de calabaza: un clásico de Halloween

No cabe duda de que las calabazas son uno de los elementos decorativos más reconocidos de la temporada; por ello puedes optar por hacer un pequeño dulcero de tela o fomi de color naranja, con ayuda de hilo y piezas individuales que, al coserse entre sí, le den forma a una calabaza.

Bolsitas de fantasma para guardar los dulces

Si lo que buscas es una decoración inspirada en los fantasmas, puedes apostar por darle vida a esta idea usando bolsas de papel y cartulina o telas. Recorta con ayuda de una plantilla dos figuras de fantasma, decora a tu gusto y cubre ambos lados de la hoja de papel.

Dulceros de murciélago con cartulina negra

Un pequeño murciélago hecho de cartulina negra puede ser tan tierno como aterrador para la noche de Halloween. Puedes optar por recubrir un bote con cartulina y colocar alas y ojos redondos en otro color. Recuerda que, para dar el efecto de miedo, agrega un par de alas que dominen todo el diseño

Dulceros reciclados con vasos o latas decoradas

Esta idea está pensada para reutilizar lo que ya se tiene en casa, pues puedes aprovechar botes de cartón o botes de aluminio con bordes lijados para evitar accidentes y decorarlo con papeles de colores incorporados en las celebraciones de Halloween; puedes dar vida a una cabeza de algún monstruo aterrador.

Cualquiera que sea tu idea para crear una manualidad de dulceros de Halloween para estas fechas, estas ideas podrían servirte de inspiración; recuerda que el secreto está en crear dulceros tan tétricos como aterradores.