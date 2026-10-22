5 ideas de llaveros con pixel art que podemos hacer en casa de las KPop Demon Hunters para personalizar la lonchera de tus hijos

Es usual que tus hijos puedan perder su lonchera o confundirla con la de alguien más, para que tus peques ya no se estresen, te dejamos 5 ideas de llaveros de pixel art que puedes hacer en casa de las KPop Demon Hunters, una gran opción si son fans de la reconocida cinta animada.

5 ideas de llaveros de pixel art de las KPop Demon Hunters

KPop Demon Hunters: Figura animada con contorno de colores

Realiza la figura de las Cazadoras de demonios con un aspecto más animados, una vez que tengas los llaveros, no olvides agregarle contorno que sea del mismo color que del personaje, además de añadir el orificio superior para poder incrustar la argolla de metal. Para un look más tierno, puedes añadir encima algunas piedras de fantasía pequeñas en lo que sería su cabello.

KPop Demon Hunters: Bandera con la cazadora

Otro diseño minimalista que puedes escoger de las KPop Demon Hunters, consiste en hacer la silueta del personaje pero sin su rostro, para ponerlo en el interior de una bandera asiática, un estilo diferente del que estamos acostumbrados. Al final, las ideas de llaveros de pixel art que hagas, puedes colocar una pequeña borla del color con el que identifiques a la cazadora, un look que tus hijos van a querer tener en su lonchera.

KPop Demon Hunters: Silueta sin su rostro

Otra opción que puedes hacer en casa para no batallar con el estilo, es hacer la silueta de su rostro, agregando su pelo y un poco de su ropa, pero sin añadir las facciones de su rostro, fácilmente tus hijos podrán identificar de que personaje se trata. Igualmente, puedes hacerlo de los integrantes de los Saja Boys.

KPop Demon Hunters: Logo HUNTR/X

Si quieres algo que solamente un fan pueda identificar, puedes hacer el logo de las HUNTR/X, el cual aplican en los Lightstick, igualmente lo puedes hacer en las ideas de llaveros con pixel art, para darle un toque más personalizado puedes añadir el nombre de tus hijos por arriba para que lo coloques en su lonchera y sea más identificable.

KPop Demon Hunters: Con sus armas

La última opción que puedes hacer de las KPop Demon Hunters, consiste en hacer a cada una de las Guerreras KPop pero con su arma especifica, igualmente manteniendo su estilo animado y tierno, otra alternativa que todo fan debe tener en sus opciones.