inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP 24/7
Video

“Hasta que se vuelva a poner cachonda la cosa, hay tratado de paz": ‘El Patrón’ hace pacto con Adame

Para sorpresa de propios y extraños, Alberto del Río y Alfredo Adame se han mantenido al margen durante su estadía en La Granja VIP

La Granja VIP 24/7
Compartir
  •   Copiar enlace

Alberto del Río aprovechó la hora del desayuno para especular con Alfredo Adame sobre una hipotética confrontación entre sus fandoms y aunque ‘El Patrón’ afirmó que “hasta que no se rompa, hay tratado de paz”, también anticipó que inminentemente “se va a romper”.

La Granja VIP
Alfredo Adame
Alberto del Río
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×