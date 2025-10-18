“Hasta que se vuelva a poner cachonda la cosa, hay tratado de paz": ‘El Patrón’ hace pacto con Adame
Para sorpresa de propios y extraños, Alberto del Río y Alfredo Adame se han mantenido al margen durante su estadía en La Granja VIP
Alberto del Río aprovechó la hora del desayuno para especular con Alfredo Adame sobre una hipotética confrontación entre sus fandoms y aunque ‘El Patrón’ afirmó que “hasta que no se rompa, hay tratado de paz”, también anticipó que inminentemente “se va a romper”.
