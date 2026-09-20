Así fue la IMPRESIONANTE entrada de Pablo Montero en La Granja VIP Segunda Temporada
El Granjero número 20 ya llegó y es nada más y nada menos que Pablo Montero, revive su entrada triunfal, la cual dejó a todos impresionados.
Pablo Montero llegó a La Granja VIP Segunda Temporada montado a caballo y causó intriga al llevar un pañuelo que le cubría la cara. Las reacciones de los Granjeros no se hicieron esperar, algunos quedaron sorprendidos, mientras que para otros no fue muy agradable su presencia. ¡Dale play y revive el momento!