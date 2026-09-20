La Resolana | Programa completo del domingo 20 de septiembre de 2026 | Capi Pérez con un Capiólogo irreverente

El Capi Peréz en La Resolana recrea imitaciones únicas de los granjeros de La Granja VIP, reviviendo momentos cómicos con cada uno de las celebridades que están, observa todo lo que hizo en su dinámica del Capiólogo.

Por si fuera poco, tenemos la bienvenida de La Coreañera, Cesar Doroteo, Romina Marcos y Emmanuel Cortes quienes son sometidos a la dinámica de “No te lleves a mi vaca”, donde igualmente entraron personas del publicó, poniendo a prueba las habilidades de todos.

Otra dinámica en la que participaron fue en “Animales fantásticos de granja de la muerte”, aplicando su astucia.

Para que no dejes pasar la oportunidad, revive todo lo que pasó en el programa del 20 de septiembre del 2026, momentos de muchas carcajadas se vivieron.