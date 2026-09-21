La Resolana | Capi Pérez hace emblemáticas parodias de los momentos más polémicos de La Granja VIP en su Capiólogo
El Capi Perez revive imitaciones de los momentos más impactantes de La Granja VIP en La Resolana, haciendo parodias única en el Capiólogo. Esto pasó
¡Irreverente y único! Revive el capiólogo de La Resolana, en la que vemos al Capi Pérez, donde no solamente recrea las polémicas que se han vivido en La Granja VIP Segunda Temporada, además de hacer su interpretación de Pedro Sola ante su llegada al reality.