Niurka se reencuentra con su novio Bruno en La Granja VIP luego de obtener importante premio
La Granjera volvió a ver a su pareja luego de varios días estar aislada por lo que vivió uno de los momentos más felices.
Niurka y su pareja protagonizaron uno de los momentos más amorosos dentro de La Granja VIP luego de que ella ganara el reconocimiento de “La más gallita” por lo que su premio fue recibir la visita de su novio Bruno, quien aprovechó para animarla para continuar más fuerte en la competencia.