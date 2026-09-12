¿El inicio de una rivalidad? Manelyk explica por qué NO CONFÍA en Natalia Alcocer en La Granja VIP
La influencer le contó a La Bebeshita y a Kunno que “La Vikinga” no le cae bien y que desconfía de ciertas actitudes
Manelyk González no pudo contener sus sensaciones respecto a Natalia Alcocer. Mientras se encontraba reunida con La Bebeshita y Kunno, la “Reina de los Reality Shows” compartió que no le cae bien “La Vikinga” y que además no confía en ella por las actitudes que tiene dentro de La Granja VIP Segunda Temporada.