“No te vamos a extrañar": Kevyn Contreras y Mónica Escobedo crean su propia canción para el futuro ELIMINADO de La Granja VIP
Los granjeros preparan formas creativas para despedir al participante que será eliminado en la gala del próximo domingo
A poco más de un día para la gala de eliminación dentro de La Granja VIP Segunda Temporada, los granjeros comenzaron a buscar ideas creativas para despedir al participante que abandonará el reality esta primera semana. Kevyn Contreras “Bicolor” y Mónica Escobedo crearon una canción muy divertida para saludar a quien sea el elegido para abandonar la granja.