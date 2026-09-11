“Aquí dentro nos harta": Fernando Lozada explica la rebelión contra Rafa Mercadante dentro de La Granja VIP Segunda Temporada
La granja está en contra de Rafa Mercadante y Fernando Lozada le explica la situación a Mono Osuna
Fernando Lozada tuvo una conversación con Mario “Mono” Osuna donde analizaron las alianzas que existen dentro de La Granja VIP Segunda Temporada. Al momento de hablar sobre Rafa Mercadante, aseguró que hartó a todos dentro de la granja, razón por la cual la mayoría de granjeros apuntan contra él. Sin embargo, esta jugada podría ser positiva para el actor.