“Si nos íbamos, hacían ALGO MÁS": Fernando Lozada reacciona al apasionado beso entre Manelyk y Julio Camejo

Los granjeros se encontraban haciendo el desayuno cuando recordaron lo sucedido durante la noche del viernes. Fernando Lozada reaccionó al beso apasionado que tuvieron Manelyk González y Julio Camejo que surgió a través de un reto. Según el peón de La Granja VIP Segunda Temporada, dicho momento podría haber terminado de otra manera si no se encontraba el resto de granjeros en el lugar del hecho.