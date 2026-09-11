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¿Reprobados? La Coreañera pone a prueba a Kenny Avilés y Carlos Trejo con clases de coreano (VIDEO)

En un momento divertido, La Coreañera enseñó ciertas palabras en coreano al resto de granjeros y así les fue

La Coreañera mantuvo un momento muy gracioso dentro de La Granja VIP Segunda Temporada. En reunión con Kenny Avilés, Carlos Trejo y Kevyn Contreras “Bicolor”, la artista comenzó a dar clases de coreano, específicamente ¡insultos! Los presentes se animaron a practicar el acento asiático y así les fue. Probablemente, deberán seguir practicando.

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