¿Reprobados? La Coreañera pone a prueba a Kenny Avilés y Carlos Trejo con clases de coreano (VIDEO)
En un momento divertido, La Coreañera enseñó ciertas palabras en coreano al resto de granjeros y así les fue
La Coreañera mantuvo un momento muy gracioso dentro de La Granja VIP Segunda Temporada. En reunión con Kenny Avilés, Carlos Trejo y Kevyn Contreras “Bicolor”, la artista comenzó a dar clases de coreano, específicamente ¡insultos! Los presentes se animaron a practicar el acento asiático y así les fue. Probablemente, deberán seguir practicando.