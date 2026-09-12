“No me voy a acercar a ella": Ivonne Montero lanza ADVERTENCIA contra Natalia Alcocer y revive la rivalidad
La actriz reavivó la rivalidad con “La Vikinga” por las actitudes que esta última tuvo con ella dentro de La Granja VIP
Ivonne Montero no tiene la mejor relación con Natalia Alcocer debido al enfrentamiento que tuvieron en anteriores realities. Sin embargo, la actriz ingresó a La Granja VIP Segunda Temporada sin intenciones de reavivar el conflicto entre ambas. Ahora, mientras trapeaba, hizo su descargo delante de cámaras ante las actitudes distantes que “La Vikinga” tuvo con ella.