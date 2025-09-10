Así reaccionaron los fans al anuncio de Jawy Méndez como parte de La Granja VIP, ¡una locura!

Jawy Méndez en La Granja VIP desató una auténtica avalancha de reacciones en X e Instagram, plataformas que se mostraron muy activas en las últimas horas ya que los internautas no dudaron en felicitar a esta celebridad y hasta se animaron a adelantar qué pasará: ¿aguantará el rudo trabajo de campo o no?

¿Los fans apoyaron la incorporación de Jawy Méndez a La Granja VIP?

Aunque algunos internautas se mostraron cautos con la noticia de Jawy Méndez como granjero en esta alucinante aventura de TV Azteca, lo que predominaron fueron los comentarios de apoyo ya que la mayoría opinó que el conductor de Venga la Alegría: Fin de Semana lo tiene todo para dar contenido.

El hecho de que Jawy lograra llegar a la final de MasterChef Celebrity 2024, así como su participación en el reality extremo Exatlón México en el que presumió su capacidad para afrontar toda clase de retos extenuantes, fueron pruebas más que suficientes para apuntar a que la celebridad no será ningún “mueble” al interior de La Granja VIP.

INSTAGRAM/lagranjavipoficial

Con comentarios como “Excelente elección, me encanta”, “Me parece un buen elemento”, “Ya soy Team Jawy de una vez”, “Ay, lo amo, haré lo posible por verlo” y “Esto ya se prendió", internautas y hasta Ferka, una de nuestras críticas , celebraron la incorporación de Jawy Méndez a este reto donde los personajes y las máscaras no valen.

¿Qué pasó con Jezzini y su importante anuncio?

Otro temita viral que llamó mucho la atención fue la reaparición de Jezzini en Venga la Alegría , pues el divertido influencer adelantó que soltaría un anuncio importante en sus redes sociales que de inmediato fue relacionado con La Granja VIP; lamentablemente, el aviso no tuvo nada que ver con el estiércol sino con... ¡una nueva canción!

me hacía más sentido que jezzini saliera en “la granja” de tv azteca y que se volvió loco como toda la gente de reality por andar ordeñando vacas y por eso salió en venga la alegría que su cosa de ser cantante pic.twitter.com/o1hMyG9u4l — Manu 💋✨ (@manuvixcx) September 9, 2025

Además de cambiarse el nombre a “Zzinni” -un alter ego-, el creador de contenido apareció en redes sociales con unas fotos a blanco y negro en las que lució una peluca, un overol negro y una playera blanca para anunciar su primer sencillo como cantante “Big Bang (er)": ¡la decepción!

Debido a todo esto, tanto Jawy Méndez como Jezzini se colocaron entre las principales tendencias virales ya que hasta memes les dedicaron... ¡La Granja VIP todavía ni empieza y ya comenzó a acaparar el debate en redes!

