La Granja VIP | Jawy reacciona al ver cómo su salida afectó a todos sus compañeros
El ex granjero vuelve al reality y se sorprende al ver las lágrimas y reacciones que dejó su partida.
Tras su reciente eliminación, Jawy Méndez regresó a La Granja VIP para reencontrarse con sus compañeros y revivir los momentos más intensos de su salida.
El exgranjero se mostró emocionado y sorprendido al ver cuánto impacto tuvo su partida dentro del grupo, especialmente en Kim Shantal, quien no pudo contener el llanto al recordarlo.
