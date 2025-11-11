La Granja VIP | Jawy reacciona al ver cómo su salida afectó a todos sus compañeros

Tras su reciente eliminación, Jawy Méndez regresó a La Granja VIP para reencontrarse con sus compañeros y revivir los momentos más intensos de su salida.

El exgranjero se mostró emocionado y sorprendido al ver cuánto impacto tuvo su partida dentro del grupo, especialmente en Kim Shantal, quien no pudo contener el llanto al recordarlo.