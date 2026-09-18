7 cosas que están PROHIBIDAS para los Peones de La Granja VIP y les cuestan dinero del presupuesto
El trabajo en equipo es muy importante en de La Granja VIP, pero no solo para las recompensas, sino porque cualquier error de los Peones tiene consecuencias.
Ser Peón en La Granja VIP es un rol muy complicado, pues implica perder todas las comodidades y hacerse cargo de tareas pesadas. Además, también tienen que cumplir con un estricto reglamento con actividades que están estrictamente prohibidad para ellos y que en caso de no acatar, trae como consecuencia descuentos al presupuesto semanal y puede provocar fuertes problemas si empieza la escasez.
¿Qué NO puede hacer un Peón de La Granja VIP? 7 actos por los que podrían ganarse multas
- Comer lo mismo que los Granjeros. Aunque todos los Granjeros deben trabajar en equipo para obtener un buen presupuesto, a los que son Peones no les toca disfrutar de la despensa general. Esto porque ellos tienen su propia dotación de comida y no pueden probar otras cosas, ni siquiera cuando estén cocinando.
- Usar los baños del interior de La Granja VIP. Uno de los momentos más temidos para un Peón de La Granja VIP, es tener que bañarse al aire libre y con la regadera que funciona con una bicicleta. Sin embargo, este es el lugar que está adecuado para ellos y solo pueden entrar al baño del interior cuando la puerta para salir esté cerrada.
- Despertarse tarde. Sin importar a quién le toque, los Peones deben ser los primeros en despertarse junto al Capataz. Esto porque desde muy temprano tienen que hacer la limpieza de los animales y empezar con el desayuno para todos los Granjeros de La Granja VIP.
- Pedir ayuda en la recolección de agua en La Granja VIP. El molino de agua funciona con dos personas y siempre tienen que ser Peones los que hagan las maniobras para abastecerse. Es decir, no le pueden pedir a ningún Granjero que les ayude a dar vueltas o se considera como infracción directa.
- Utilizar el gimnasio. Cuando tienen tiempo libre, los Peones deben verificar que todas las actividades estén bien hechas y si ya no tienen ningún pendiente, pueden hacer ejercicio pero sin usar el gimnasio comunal. Esto porque las instalaciones forman parte de las amenidades que perdieron al ser elegidos para este rol.
- Quedarse en los dormitorios o suite del Capataz. No hay excepciones: el Granero de La Granja VIP es el único lugar donde un Peón tiene permitido pasar la noche o recostarse, pues las camas del dormitorio están prohibidas por toda una semana. Tampoco pueden ser elegidos por el Capataz para acompañarlos a la suite.
- Deslindarse del cuidado de los animalitos de La Granja VIP. El bienestar de los animalitos es la prioridad del Tío Pepe y por eso es tan insistente con sus cuidados. Y aunque todos tienen que ayudar con una parte, los primeros en tener que revisarlos son los Peones, que deben checar que tengan agua, que coman si ya es hora y que su área no esté sucia.