7 cosas que están PROHIBIDAS para los Peones de La Granja VIP y les cuestan dinero del presupuesto

Ser Peón en La Granja VIP es un rol muy complicado, pues implica perder todas las comodidades y hacerse cargo de tareas pesadas. Además, también tienen que cumplir con un estricto reglamento con actividades que están estrictamente prohibidad para ellos y que en caso de no acatar, trae como consecuencia descuentos al presupuesto semanal y puede provocar fuertes problemas si empieza la escasez.

¿Qué NO puede hacer un Peón de La Granja VIP? 7 actos por los que podrían ganarse multas