¡Su primer movimiento como Capataz! Mono Osuna manda a Kevyn como Peón y revela la razón de su inesperada decisión

Luego de vivir una noche intensa este lunes 21 de septiembre en La Granja VIP, marcada por descalificaciones y sanciones, el ambiente dentro del reality finalmente conoció a su nuevo líder. Después de un reñido juego de destreza y resistencia, el Mono Osuna se alzó con la victoria, convirtiéndose en el flamante Capataz de la semana en La Granja VIP. Sin embargo, la celebración duró poco, ya que de inmediato tuvo que tomar su primera decisión estratégica en el encierro.

La primera tarea del nuevo Capataz consistió en designar al Granjero que debía sustituir a Carlos Trejo como Peón. Debido a complicaciones de salud que le impedían continuar con las tareas pesadas, la producción determinó que el Cazafantasmas no podía realizar dichas funciones. Sin titubear ni buscar rodeos, el Mono fijó la mirada en Kevyn Bicolor para ocupar ese lugar.

Al argumentar su elección, Osuna fue contundente pues aseguró que el creador de contenido no tiene méritos suficientes para estar en el grupo de privilegiados, señalando que Kevyn ya había probado los beneficios de ser Granjero sin merecerlo. Ante la dura crítica, Bicolor no se quedó callado y se defendió afirmando que el público sigue la transmisión del 24/7 de forma constante, por lo que la audiencia será quien tenga la última palabra sobre su desempeño y actitud.

Azalia sube a la Suite del Capataz en La Granja VIP

Además de nombrar al nuevo Peón, el Mono Osuna tuvo que elegir a su acompañante para compartir las comodidades de la Suite del Capataz, así que seleccionó a Azalia “La Negra” por considerarla una persona cuyos consejos pueden beneficiar su estrategia de liderazgo. Por su parte, la ex Survivor aceptó la invitación pero aclaró de inmediato frente a sus compañeros que no dormirá en la misma cama con él, marcando esa postura por respeto a la esposa del ex futbolista.

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