“Déspota y grosera": Kevyn Contreras “Bicolor” habla de Manelyk y sus malos tratos en La Granja VIP

Conforme pasan las semanas, el trato entre los integrantes de La Granja VIP empieza a complicarse, sobre todo para los que han tenido conflictos. Es el caso de Manelyk y Kevyn Contreras, quienes pasaron de ser una dupla divertida a convertirse en rivales declarados, con todo y varios desencuentros incluidos, los cuales han hecho que el "Bicolor" prefiera tomar distancia y no responder a ninguno de los ataques.

La razón detrás de esta actitud ya se la confesó a Fernando, con el que está haciendo equipo para las labores de Peón. Por lo que en un momento donde el conductor trató de mediar sobre estos problemas, Kevyn no dudó en decir que consideraba a Mane como una persona grosera que ha tenido muchos desprecios hacia él y que no le parece correcto estar mostrándole este tipo de cosas al público.

"Mane ha sido muy déspota y grosera conmigo. A mí no me duele, pero no me gusta que la gente esté viendo ese tipo de rechazos, hacia ninguna persona. No creo que sea algo bueno que uno esté barriendo y pase haciéndole así (pisando a propósito). Ni agarrar un plato y tirarlo, porque de donde yo vengo, lo que se come sí nos cuesta. Las latas aventarlas a la cama y así te puedo decir varias, que la gente ya lo ha visto. Y yo no tengo necesidad de eso", dijo firme el polémico Granjero.

¿Por qué se pelearon Manelyk y Kevyn Contreras? Así se rompió su amistad en La Granja VIP

Luego de varias travesuras juntos y días en los que parecían llevarse muy bien, Mane tomó la decisión de ponerle límites a la cercanía con "Bicolor" para evitarse problemas con Bebeshita. Esto porque a Daniela no le pareció correcto el día en que se metieron a bañar junto a Kunno con el pretexto de estar haciendo bromas y hasta su amistad estuvo a punto de romperse para siempre.

“Trágatelo de la basura": Manelyk ESTALLA y le arrebata el plato de comida a Kevyn en La Granja VIP (VIDEO)

Además, a la llamada "reina de los realities" le molestó que su compañero rompiera las reglas de La Granja VIP y les causara multas con el presupuesto, por lo que en más de una ocasión arremetió en su contra. Sin embargo, el punto de quiebre definitivo en la convivencia de los Granjeros, llegó cuando Manelyk tiró a la basura el plato de comida de Kevyn Contreras, argumentando que esa era su porción y que él por ser Peón no tendría que haberla tomado.