Fans esperan pleitos épicos entre Alfredo Adame y Jawy Méndez en La Granja VIP: ‘Se van a odiar’
¡Se vienen cositas en Azteca UNO, y es que estos dos granjeros son de armas tomar!
Nuestros granjeros Alfredo Adame y Jawy Méndez tienen un carácter explosivo, mucha experiencia e inmunidad a las funas, por lo que seguramente nos regalarán momentos memorables en La Granja VIP que podrían ir de la diversión a las peleas... ¿crees que haya conflictos entre estas polémicas celebridades?
¿Habrá “agarrones” entre Alfredo Adame y Jawy Méndez en La Granja VIP?
Los fans ya comenzaron a unirse al “Team Jawy” y al “Team Adame” desde hace unas horas y esto fue más notorio cuando la cuenta de La Granja VIP publicó hace unas horas las imágenes de ambas celebridades en la casona.
Es cierto: todavía hay 14 espacios vacíos en la foto disponible en el Insta de La Granja VIP, y tal vez por ello los ánimos entre los internautas se encendieron aún más.
Con comentarios como “Sólo apoyaré a Adame, mi favorito siempre”, “No necesito conocer a los demás porque estos 2 darán contenido”, “Adame dará polémica, pleito y devorará, eso mi Golden boy”, “Alfredo Adame hará llorar a Jawy, de mí se acuerdan” y “Venga Alfredo Adame, destruye a Jawys”, los fans dejaron en claro que al menos de momento Adame lleva la delantera en este duelo virtual.
Para nadie es un secreto que Alfredo Adame y Jawy Méndez no se dejan de nadie y siempre encuentran la manera de imponerse, por lo que desde ya los internautas comenzaron a frotarse las manos ante la posibilidad de uno o varios encontronazos épicos entre ellos... ¿ocurrirá?
¿Por qué Alfredo Adame y Jawy Méndez causaron tanto furor en redes?
Es cierto: todavía faltan muchos granjeros por confirmar y nada está escrito en La Granja VIP ya que la celebridad más sería podría darnos la sorpresa de nuestra vida; sin embargo, Alfredo Adame y Jawy Méndez no tardaron en posicionarse como los consentidos de los internautas por varias razones.
Ambos ya tienen mucha experiencia en realities y saben cómo dar contenido que entretenga a la audiencia; de igual manera, estas celebridades siempre encuentran cómo convertirse en tendencia gracias a su carácter explosivo y su tendencia a hablar sin filtro: ¡con muchas groserías!
Sin embargo, lo que acabó por desquiciar a plataformas como X e Instagram fue el hecho de que tanto Jawy Méndez como Alfredo Adame son todos unos expertos en el mundo de los golpes y las patadas, y aunque ambos dejaron en claro que no habrá agresiones -a menos de que los provoquen- esto no detuvo las especulaciones.
Jawy, por un lado, es un entusiasta de las artes marciales mixtas (MMA) y de hecho ya incursionó en esta disciplina de forma profesional, mientras que Alfredo Adame practica karate desde los 7 años y no duda en sacar a relucir sus “patadas de bicicleta” cada que puede.
Por estas y otras razones, será muy interesante ver a Alfredo Adame y Jawy Méndez juntos en La Granja VIP: ¡no te pierdas el estreno de este reality a partir del 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO!