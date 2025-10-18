¡La bateada más dolorosa de La Granja VIP! Sandra Itzel habló de casarse con La Bea y así reaccionó

Sandra Itzel terminó con el corazón roto en La Granja VIP luego de que La Bea la bateara de la forma más dolorosa ante las cámaras 24/7... ¡hubo una propuesta de matrimonio llena de ilusiones que fue frenada en seco por la comediante! Revive el momento.

¿Cómo rechazó La Bea a Sandra Itzel en La Granja VIP?

Luego de que Eleazar Gómez entrara de forma triunfal a la sala de La Granja VIP para anunciar entre gritos de alegría y saltos que él había ganado la prueba del Jueves de Salvación, todos los granjeros se reunieron en varios puntos de la sala y la cocina para comentar esta noticia y pedirle votos a los fans.

Fue entonces que Sandra Itzel se reunió con La Bea y demostró que su amistad podría avanzar más allá cuando incluso se animó a llamarla “mi prometida” enfrente de todos.

“Voten ambos fandoms, porque tenemos nuestro matrimonio la próxima semana”, suplicó Sandra Itzel; fue entonces que La Bea le puso un freno: “Es un matrimonio simbólico, porque nuestro matrimonio de a devis es el próximo año (…) no quiero que mi prometido se sienta”.

Sandra Itzel no quiso dejar las cosas así y hasta se animó a lanzarle un reclamo a La Bea para demostrar que a ella la bateadas no le gustan... ¡nada! “Yo lo de afuera lo dejé afuera, Bea, y no se me hace justo que me hagas esto frente a las cámaras y ante todo México”, explotó.

Al final, ambas amigas se abrazaron en medio de las risas para confirmar que todo se trató de una broma para calentar los ánimos en redes sociales; sin embargo, el ship entre Sandra Itzel y La Bea se quedó en el aire y es difícil que lo superemos... ¡queremos ver más cariño!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca , así como su aplicación; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!

