Sandra Itzel está lista para el estiércol de La Granja VIP: ¡los trabajos sucios no la asustan!

Sandra Itzel ha estado en boca de todo el mundo desde este 17 de septiembre , cuando se convirtió en la cuarta celebridad confirmada para La Granja VIP: sus fans aseguraron que la actriz y cantante es una competidora muy fuerte, ¿pero qué pasará cuando le toque recoger el estiércol del establo, puede con eso? ¡Ella nos dijo que sí, es capaz de eso y hasta más!

¿Qué dijo Sandra Itzel de agarrar estiércol en La Granja VIP?

Hace apenas unas horas, Sandra Itzel protagonizó un divertido video en vivo con nuestra host digital Mallezaa en el que tiró factos, habló de su infancia en el campo y hasta confesó en la dinámica “Con más huevos comes mejor” que llega a La Granja VIP sin miedo de ensuciarse con estiércol: ¡todo con tal de llegar a la final!

“En La Granja VIP voy a dar guerra, mucha (…) y la verdad, después de todo lo que he pasado no le tengo miedo ¡a nada! Mira, si me toca recoger ‘poposita’ lo voy a hacer con muchísimo amor, luego me lavo las manos”, declaró.

¿Preparada para perder el glamur? ¡Sandra Itzel está lista para La Granja VIP! TV Azteca [VIDEO] ¡Sandra Itzel va con todo! La cuarta granjera ha sido revelada y nos visitó para advertir que en La Granja VIP tendrá una actitud ‘todo terreno’.

Para Sandra Itzel, la aventura en La Granja VIP para ella significa una oportunidad de reír, cocinar con ingredientes del campo y desvelarse con sus compañeros ya que nos reveló que... ¡es nocturna!, ¿pero esta energía también aplicará cuando le toque dormir en el granero o ya no?

¡Esto sí es importante! La exconcursante de MasterChef Celebrity México 2024 no le hizo el feo al estiércol, pero sí aceptó que algo que jamás toleraría son aquellos compañeros que no quieran colaborar con los trabajos en equipo o que quieran hacer trampa: ¡se va a adaptar a todo, pero la unión y el juego limpio también son importantes para ella!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP llegará a la señal de Azteca UNO a partir del domingo 12 de octubre del 2025: ¡no te pierdas este increíble estreno son sabor campestre que llevará a las celebridades al límite con retos y trabajo duro nunca antes vistos!