Entre risas y abrazos, así celebró Eleazar Gómez su salvación en La Granja VIP: “No hice trampa”

Luego de varios minutos de tensión y especulaciones en La Granja VIP, Eleazar Gómez entró jubiloso y algo agotado a la sala para comunicar, en medio de brincos y saltos, que él fue el ganador de la prueba de Salvación ... ¡y sin hacer trampas! Así se vivió este momento que se viralizó en redes.

¿Cómo celebró Eleazar Gómez su salvación en La Granja VIP?

Con gritos de "¡A huevo, lo logré!” y abrazando a todos sus compañero en medio de saltos de alegría, Eleazar Gómez protagonizó una entrada triunfal a La Granja VIP para comunicar que él ganó la prueba de Salvación, un juego con frutas en el que la memoria, la rapidez y el equilibro fueron los ingredientes principales.

Alfredo Adame, César Doroteo y La Bea, por su parte, coincidieron en que el juego fue totalmente equitativo y Eleazar Gómez ganó de forma justa; incluso, el cantante hizo referencia a la posibilidad de que hubiera hecho trampa otra vez:

“No, ahora no hubo trampa, nunca hago trampa en los juegos, en esa vez me dejé llevar por la adrenalina pero ahora hubo como 10 repeticiones para comprobar”, le explicó un emocionado Gómez a sus compañeros.

De hecho, Eleazar Gómez resaltó la fortaleza y resistencia de La Bea, quien se presentó a la sala tranquila pero visiblemente agotada por la prueba: “Bea estuvo a punto de ch1ng4rm3 en un minuto”, explicó Eleazar en medio de los abrazos y choques de manos.

“Ni modo, pero esos juegos son de suerte al 100 por ciento”, consideró Alfredo Adame sobre el reto que perdió ... ¡mañana es Viernes de Traición y Eleazar Gómez tendrá muchísimo que ver con esta dinámica! No dejes de votar por tu favorito con el tutorial que te tenemos a continuación:

