La Bea ROMPE EL SILENCIO sobre su problema con Alfredo Adame y dice que la insultó. “Sí decepciona”

La Bea ya dio su versión del incidente que tuvo con Alfredo Adame durante la noche del martes; dice que ella hizo las cosas bien y no hizo “nada malo”. Según ella, Adame se molestó porque le dijo que él solamente había hecho una guardia de la vaca “Jacinta” aunque todos ya repitieron turnos. También expresó que se decepcionó de él.