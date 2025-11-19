Elektra pone a mitad de precio esta pantallota UHD de 75 pulgadas para estrenar en Navidad: tiene pagos semanales

Hay una pantalla Samsung de 75 pulgadas en Elektra que tiene descuento de casi la mitad de precio luego del Buen Fin 2025, tras extender El Mejor Fin. Si quieres aprovecharla y estás buscando opciones para estrenar una Smart TV en Navidad, esta te va a encantar porque ofrece una experiencia de imagen más realista.

¿Cuál es la pantalla de 75 pulgadas que Elektra tiene a mitad de precio?

La pantalla Samsung de 75 pulgadas es la del modelo LH75BEDHVGF con tecnología 4K UHD, es decir que tiene una calidad y actualizaciones de vanguardia con colores finos y más vivos, en alta definición y un buenísimo sonido.

(ESPECIAL) La pantalla Samsung tiene garantía.

De acuerdo con la descripción de la marca , esta pantalla tiene la capacidad de almacenamiento para muchas aplicaciones, como plataformas de streaming como HBO Max, Disney Plus y más, así como reproductores de música.

También cuenta con entrada HDMI y USB en caso de que necesites conectar la computadora o el celular, para ver tus fotos y videos en grande. Además, si tienes un negocio, también son funcionales para poner anuncios en gran tamaño y con buena calidad.

Para que lo tengas en cuenta, las medidas de esta pantalla son:

De alto : 93.4 cm.

: 93.4 cm. De largo sin la base : 166 cm

: 166 cm De esquina a esquina: 189 cm

¿Cuál es el precio de la pantalla Samsung de 75 pulgadas que está en oferta en Elektra?

El costo de esta pantalla es de solo $9,999 pesos por El mejor Fin, casi la mitad de precio de su costo original, que era de $20,999 pesos.

(ESPECIAL) Este es el precio de la pantalla Samsung de 75 pulgadas por el Buen Fin 2025.

Asimismo, viene con promociones de pago en 128 semanas con depositos chiquitos de $139 pesitos. Puedes solicitar esta opción con el Préstamo Elektra para que sea más fácil estrenar en Navidad.

Además de esta pantalla, Elektra tiene otras ofertas esta semana, aun después del Buen Fin 2025. Por eso, checa la página en línea o visita una tienda física y conoce qué otras rebajar hay, desde motos, línea blanca y hasta perfumes.

Así que analiza qué le falta a tu familia y elige lo que mejor se acomode en casa, pero sobre todo, en tu bolsillo.