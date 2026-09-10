“La callas y le dices son las reglas”, Mane dice a Azalia cómo debió reaccionar en la Asamblea contra Niurka

Durante la Asamblea de este miércoles, Niurka decidió nominar a Azalia Ojeda. Aunque la cubana quiso halagar a su compañera, al final tuvieron un enfrentamiento porqué no le permitió hablar durante el derecho de réplica. Manelyk González reaccionó y regañó a “la negra” por no arrebatar la palabra.

Mane dijo a Azalia que debió actuar diferente e imponerse ante la cubana. "La callas tú y le dices ‘es mi momento igualada o no sabes escuchar, no sabes las reglas’". Además le aconsejó que la próxima vez que se encuentren en la Asamblea diga todo lo que tenga que decir frente a frente.

Y es que durante el enfrentamiento Niurka le dijo a Azalia que conoce su estrategia y, como la considera una contrincante fuerte, decidió nominarla.

En el momento en el que Azalia podía hablar le dijo a Niurka que estaba mostrando una faceta que ella no conocía y, aunque Adal Ramones le pidió que guardara silencio, la cubana no hizo caso y continuó hablando, lo que hizo enojar a “la negra” que dejó el podio.

Niurka enfrenta a Azalia Ojeda, “la negra” y le pide que no se enoje

Luego de lo que sucedió con la nominación, Niurka se acercó con Azalia y le pidió que no se enojara ya que en el enfrentamiento la había halagado y le dijo guerrera.

“La negra” le aseguró que no estaba enojada, que ella llegó a La Granja VIP a jugar. No obstante, sí le dejó en claro que sus gestos de desaprobación fueron porque no le había permitido hablar cuando era su momento.

Niurka le dijo que en otras experiencias de realities que ha tenido no le ha ido bien y que no quiere traer esa energía a esta competencia porque es una historia diferente, haciendo referencia a los problemas que ha tenido con Manelyk González, pero Azalia le explicó que esos conflictos son ajenos a ella.

