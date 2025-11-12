La esposa de Kike Mayagoitia le manda fuerte mensaje a Rey Grupero: “Ahí quedamos”

La ceremonia del duelo de La Granja VIP de este martes no solamente trajo consigo una llamada de atención a Kike Mayagoitia por la forma en que decidió al granjero que se disputaría el duelo de esta noche, sino que fue escenario de un aparente conflicto entre la esposa del conductor de 'Venga la Alegría' y el crítico del reality show, Rey Grupero.

¿Qué le dijo la esposa de Kike a Rey Grupero?

Antes de finalizar la ceremonia del duelo de esta noche, el crítico de La Granja VIP compartió que recibió un mensaje de Cynthia de la Vega en el que le expresó su molestia por la forma en la que Rey Grupero se expresó del Capataz.

"Se enojó Cynthia conmigo... ahí quedamos, como que ya no vamos a ser amigos", señaló el crítico. Posteriormente, añadió que los quiere y los respeta mucho como padres y como personas, pero sostuvo su perspectiva de que Kike no está jugando bien y que lo está haciendo "tibio".

Cabe señalar que Ferka salió en defensa de su compañero luego de que Adal Ramones señalara que a "todos les ha tocado en su momento", en referencia a ser el tema de la conversación por el desempeño que han tenido a lo largo del reality show.

Por otro lado, Flor Rubio enfatizó en que "tienen que entender que los familiares sufren con lo que dicen y tienen que soportar también porque ellos los quieren y no les ven defectos".

Finalmente, cabe señalar que Adal Ramones le hizo una invitación con los brazos abiertos a Cynthia de la Vega para que asistiera a una de las ceremonias de La Granja VIP.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Mañana se realizará una nueva asamblea en la que conoceremos a los dos nominados de La Granja VIP que se unirán a Eleazar Gómez y Lis Vega; la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.