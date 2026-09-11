¡AZALIA EXPLOTA CONTRA NIURKA! “Yo no me voy a poner a verdulera”, sentencia en La Granja VIP (VIDEO)

Tras un fuerte intercambio de opiniones dentro del La Granja VIP Segunda Temporada, Azalia explotó abiertamente contra la actitud de Niurka Marcos durante la Asamblea pasada. Decidida a marcar una barrera contundente y no dejarse arrastrar por los conflictos del encierro, la concursante aseguró que no va a caer en provocaciones y que no va a entrar en conflicto con la vedette.

