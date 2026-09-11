“¡Hasta para eso le falta valor!”: Los Granjeros se burlan del poema de Rafa en La Granja VIP Segunda Temporada

La madrugada se convirtió en el escenario de burlas contra Rafa Mercadante en La Granja VIP Segunda Temporada. Tras un intento por aligerar el ambiente recitando un poema que la mayoría no entendió, varios concursantes criticaron severamente su acción en el rancho. Entre risas e ironía, los granjeros juzgaron al conductor rematando sobre su dudosa estrategia, asegurando que quiso darles una cachetada con guante blanco, pues le faltó valor para decir las cosas claras y a la cara.

